Agnelli riuniti per l'addio a Marella

Villar Perosa in lutto ha dato l'ultimo saluto nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Donna Marella, la vedova dell'Avvocato Agnelli morta sabato nella sua villa sulla collina di Torino. Aveva 92 anni.

All'ingresso in chiesa del feretro le note dell'Ave Verum di Mozart mentre durante la comunione è stato suonato 'Lascia che io pianga' di Handel. A fianco dell'altare lillà, rose, margherite, delfinium e flox. Sulla bara di legno chiaro un copricassa di rose bianche e rosa, ranuncoli e miosotis.

Con il vescovo di Pinerolo, don Derio Olivero, hanno concelebrato i funerali parroco, viceparroco e diacono di Villar Perosa, don Roberto Comba, don Giuseppe Rizzi e don Valerio Andriano, e don Enrico Bernardo, parrocco della chiesa di San Vito, vicino alla residenza torinese della famiglia.

La salma di Marella ha lasciato la chiesa accompagnata dalle note dell'Aux marches du Palais di Yves Montand. In testa al corteo la figlia Margherita e i nipoti John con la moglie Lavinia, Lapo e Ginevra Elkann.