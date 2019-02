Dazi, Cina estende negoziati con Usa

(ANSA) - PECHINO, 23 FEB - Stati Uniti e Cina hanno deciso di estendere i negoziati sul commercio in corso a Washington di altri due giorni, fino a domenica. Il vicepremier cinese Liu He, incontrando il presidente americano Donald Trump, ha parlato di "colloqui produttivi" negli ultimi due giorni e del raggiungimento "di buoni progressi in diverse aree".

Liu è a capo della delegazione negoziale di Pechino nel ruolo rafforzato di inviato speciale del presidente Xi Jingping. Le parti "raddoppieranno sforzi" e "velocità negoziale" nel prossimo passaggio, ha detto.