Bono,riconferma? Scelgono azionista e io

(ANSA) - UDINE, 23 TRIESTE, 23 FEB - "La mia riconferma dipende dall'azionista", che deve "proporla", e "dipende dal sottoscritto accettarla". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, a margine di un convegno, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito alla sua possibile riconferma alla guida del Gruppo.

"Ringrazio Matteo Salvini e sono contento per le sue parole di stima. E comunque sono contento per tutto ugualmente".

