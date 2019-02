Trussardi: QuattroR, a breve nuovo A.d.

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Partirà tra poche settimane il nuovo corso di Trussardi, da poco passata nelle mani del fondo QuattroR. In questo lasso di tempo infatti arriverà il nuovo amministratore delegato della società. A spiegarlo è stato Francesco Conte, cofondatore e Ceo di QuattroR, in una conversazione con ANSA a margine della presentazione di Archive+Now, iniziativa con cui il marchio del Levriere ha aperto il suo archivio storico. "Arriverà tra qualche settimana, stiamo finalizzando". Con il nuovo A.d arriverà anche il nuovo piano quinquennale di rilancio per un'azienda che tutt'ora cerca il suo direttore creativo, dopo l'addio di Gaia Trussardi. I conti 2018 "ovviamente non sono positivi - ha aggiunto - d'altronde, se fosse stato diversamente, non ci sarebbe stato bisogno del nostro intervento". QuattroR punta a interventi su imprese italiane in temporanea crisi, ma con storia e marchio che siano i presupposti per un rilancio. Controllata al 60% dal team di gestione, tra i sottoscrittori c'è Cdp (anche anchor investor).