Rixi ad Alis, importante sbloccare opere

(ANSA) - VERONA, 22 FEB - "Credo che il ruolo di Alis sia strategico e che sia importante anche sbloccare tanti cantieri.

Soprattutto oggi è importante l'intermodabilità, quindi la connessione tra porto, rete ferroviaria e rete autostradale". Lo ha affermato il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, intervenendo alla seconda gionìrnata di incontri organizzatida Alis nell'ambito della 20/a Transpotec Logitec alla Fiera di Verona.

"Spesso - ha aggiunto - purtroppo in Italia ci si è dimenticati di questo: noi abbiamo tanti porti, ci sono problemi sull'ultimo miglio. Tante infrastrutture e soprattutto tante linee logistiche che hanno delle strozzature significative. E' vero che il nostro è uno dei Paesi che non ha ancora completato i corridoi Ten-t, è chiaro che bisogna investire ma soprattutto bisogna cercare di investire in maniera intelligente, prima di tutto dare sbocco alle nostre merci e alle nostre linee logistiche. Quindi dare una serie di priorità ad alcune opere" ha concluso. (ANSA).