Borsa: Milano in rialzo, corsa Inwit

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Piazza Affari chiude la settimana, al pari delle altre Borse europee, in positivo (+0,26%) con il Ftse Mib che resta sopra i 20mila punti (20.262). Sotto la lente Inwit che prende la rincorsa e chiude la seduta in rialzo quasi del 14% a 8,14 euro. L'alleanza con Vodafone nelle torri piace alla Borsa e sostiene anche Tim che, dopo il piano e i conti, chiude in rialzo dell'1,63%. Tra i titoli in acquisto anche Prysmian (+2,96%) e Juventus (+2,17%), in recupero dopo le vendite post sconfitta in Champions. Buon passo poi per Italgas (+1,31%) che ha chiuso il 2018 con un utile netto in rialzo del 7,1% a 313 milioni di euro con un dividendo che è balzato del 12,5% a 23,4 cent. Sotto pressione Astaldi (-5,28%) in attesa della risposta del tribunale sul piano di salvataggio. Mentre va di corsa Coima Res (+4,12%) che ha archiviato il il 2018 con un utile netto in crescita del 60%. A 276 punti lo spread tra btp e bund.