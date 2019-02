Borsa: Europa rialzo con Ny,Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Si conferma positiva la seduta delle Borse europee con l'avvio di Wall Street mentre avanzano i colloqui Stati Uniti e Cina a Washington sul commercio. Le Piazze del Vecchio Continente avanzano nonostante l'ulteriore peggioramento a febbraio dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Francoforte guadagna lo 0,45% così come Londra sempre sotto la lente per la Brexit. Nel fine settimana peraltro Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk vedrà la premier britannica Theresa May a margine del vertice dei leader dell'Ue e della Lega araba, a Sharm el Sheikh. Parigi guadagna lo 0,3% e lo stesso Milano (Ftse Mib a 20.275 punti) in attesa del giudizio di Fitch sul rating dell'Italia. L'alleanza di Tim (+3%) con Vodafone (+0,8%) per aggregare in Inwit (+14%) le torri si conferma protagonista della giornata. Maglia nera Astaldi (-3,6%), alle prese con il salvataggio. Sul fronte dei cambi l'euro resta a quota 1,13 sul dollaro. Lo spread è stabile a 276 punti base.