Borsa: Milano in rialzo, deboli banche

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - La Borsa di Milano (+0,38%) chiude in positivo ma è fanalino di coda dei listini europei. Nel Vecchio continente si respira aria di ottimismo per i negoziati Usa-Cina, ma a Piazza Affari non sono piaciute le frasi del capo economista della Bce, Peter Praet, su una nuova tornata di Tltro, e le banche archiviano la seduta deboli. Sullo sfondo resta l'attesa per il contenuto dei verbali della Fed. C'è nervosismo sui titoli di Stato e lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 276 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,85%.

In fondo al listino Fineco (-1,4%). In rosso anche Banco-Bpm (-1,2%) e Bper (-0,8%). Piatte Mps (-0,08%) e Intesa (+0,05%).

Seduta positiva per Fca (+1,9%), Exor (+1,7%) e Cnh (+0,6%), in linea con tutto il comparto dell'auto europeo. In controtendenza Ferrari (-0,2%). Svettano in cima al listino Brembo (+5%) e Pirelli (+3,8%). In terreno positivo anche Tim (+0,3%), con la Cdp che supera il 5% ed in attesa del cda e la presentazione del piano.