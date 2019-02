Borsa: Europa corre con comparto auto

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Partenza tonica per le Borse europee: guadagni su Parigi (+0,3%), Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,7%). L'indice d'area Euro Stoxx guadagna mezzo punto percentuale grazie alla corsa del comparto dell'auto (+1,5%) e delle commodities (+0,8%).

Sono in forte rialzo tutti i titoli legati alle quattro ruote, sopratutto tedeschi: Porsche (+1,9%), Volkswagen (+2,1%), Daimler (+1,2%) e Bmw (+1,1%%). Ma gli acquisti interessano anche Fca (+1,5%), Peugeot (+1,7%), Renault (+1,2%) e Ferrari (+0,7%). Corre la società del medicale tedesca Fresenius (+6%) che stima forti crescite nei ricavi dell'anno. Debole la finanza in Europa, con la pattuglia italiana che guida i ribassi: Banco Bpm (-1,8%), Unicredit (-1%), Ubi (-0,9%), Intesa (-0,8%), e Fineco (-0,8%) assieme alla Caixa (-0,7%).