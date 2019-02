(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo guadagnano 27 centesimi a 55,86 dollari al barile mentre il Brent cresce di 9 centesimi a 661,33 dollari al barile. A spingere i prezzi vicino ai massimi da tre mesi incide l'onda di ottimismo per l'andamento del dialogo tra Usa e Cina sul commercio