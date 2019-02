Fatturato aziende cosmetica sale del 14%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Nel triennio 2016-18 il fatturato della cosmetica italiana è cresciuto del 14% con l'Ebit margin nel 2017 all'8,8%. Per il 2019 attesa una ulteriore crescita (+2,6%). E' quanto emerge dall'analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo effettuata su più di 1.000 imprese del settore.

Trainanti i mercati esteri con l'export salito del 30%. In pochi anni la cosmetica italiana ha portato il proprio avanzo commerciale sopra i 2,5 miliardi di euro, con un aumento significativo considerato che si partiva da un saldo lievemente negativo nella prima metà degli anni Novanta. Nel 2017 l'Ebit margin per le imprese di produzione di cosmetici è stato pari all'8,8%, 2,7% in più rispetto al manifatturiero italiano.

Giovanni Foresti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e curatore dello studio, ha evidenziato che "le quasi 200 imprese italiane specializzate nella cosmetica e nate tra il 2010 e il 2014, hanno registrato un aumento di fatturato doppio rispetto alle imprese mature".