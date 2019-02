C.Conti: 2019 non facile, crinale è molto stretto

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei conti pubblici". Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". "Il nostro Paese non dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato al suo sistema economico e produttivo" e l'effetto si avverte anche sulla qualità di vita dei cittadini in termini di trasporti, viabilità, rifiuti e manutenzione del territorio. E' la denuncia del procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli.

Secondo Avoli inoltre occorre dimostrare coraggio, il coraggio di uscire da una inconcludente rissosità continua, il coraggio di non rendere deserto il futuro dei giovani in nome di un eterno presente, il coraggio di avere ideali e valori". (ANSA).