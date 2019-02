Borsa: Milano avanza con banche

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - La Borsa di Milano avanza, in linea con gli altri listini del Vecchio Continente, spinta dalle banche. Prosegue la corsa Tim (+6%), dopo che Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di rafforzare la sua quota. Prosegue in rosso il comparto dell'auto e dei componenti, dopo i dati sulle vendite di gennaio. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 275 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,85%.

Tra le banche si mettono in mostra Bper (+2,5%), Banco Bpm (+2,4%), Ubi (+1,6%), Unicredit (+1%) e Intesa (+0,9%). In positivo i titoli legati al petrolio con l'Eni (+0,3%), dopo i conti del 2018 con l'utile in crescita, Saipem (+2,6%) e Tenaris (+1%).

In fondo al listino Astaldi (-3,3%) dopo la proposta di 'nozze' avanzata da Salini Impregilo (-1,9%). In calo Fca (-1,1%), Ferrari (-0,9%), Pirelli (-0,8%) mentre sono in controtendenza Exor (+0,1%), Cnh (+0,5%) e Brembo (+0,8%).