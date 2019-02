Borsa: Europa corre, Milano +2%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Allungano il passo nel finale le principali borse europee, con Milano in testa (+2%), seguita a ruota da Parigi, Francoforte e Madrid, in rialzo tutte dell'1,9%. Cauta Londra (+0,7%), bene invece gli indici Usa (Dow Jones +1,28% e Nasdaq 0,,46%) dopo dati macroeconomici migliori delle stime, dall'indice manifatturiero di New York alla fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan. In calo lo spread tra Btp e Bund a 269 punti con rialzi per i bancari Banco Bpm (+6,56%), Unicredit (+5,6%) e Intesa Sanpaolo (+3,2%).

Sprint di Tim (+6,73%), Bolloré (+7,2%), Vivendi (+5,63%) e Allianz (+3,5%) dopo i conti.