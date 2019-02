Borsa: Milano in calo con finanziari

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Piazza Affari archivia la seduta in calo (Ftse Mib -0,78% a 19.834 punti) con lo spread in rialzo a 270 punti e il rendimento del decennale italiano quasi al 2,8%.

Male soprattutto i finanziari con Moody's che ha abbassato per l'anno in corso le stime di crescita dell'Italia tra lo 0 e lo 0,5%. Così come per il resto dei listini continentali sotto vendita finiscono le banche con Banco Bpm che perde il 2,83%, Unicredit il 2,2%, Fineco l'1,9%. Tra gli altri titoli in flessione Ferragamo (-3,3%), Unipol (-2,6%) e Azimut (-2,35%). Si muove invece in controtendenza Astaldi (+15%) con Salini (+10,4%) dopo l'offerta del gruppo guidato da Paolo Salini che prevede un aumento di capitale per 225 milioni di euro. Buon passo anche per Interpump (+5,9%) sulla scorta dei risultati dell'anno e su alcuni report positivi. Sale anche il titolo della Juventus (+2,75%) all'indomani del collocamento del bond.