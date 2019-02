Borsa: Europa in rialzo con ipotesi dazi

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo le dichiarazioni di Donald Trump che ipotizza un rinvio dei dazi per favorire i negoziati con la Cina. Si guarda anche ai dati del Pil dell'Eurozona con la Germania che sfiora la recessione tecnica. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1279 a Londra. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 268 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,79%.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Proseguono in rialzo Parigi (+0,7%), Londra, Francoforte e Madrid (+0,3%).

Debole Piazza Affari (-0,1%) appesantita dalle banche che risentono dell'andamento negativo dell'intero comparto europeo.

Faro su Astaldi (+10,4%), dopo l'offerta di Salini (+6%) che prevede un aumento di capitale per 225 milioni di euro. Marciano in positivo anche Campari (+2%) e Juventus (+1,2%), quest'ultima dopo il collocamento del Ronaldo-bond. In fondo al listino principale Ferragamo (-2,2%) insieme ai finanziari con Banco Bpm (-1,8%), Mps (-1,6%), Intesa (-0,8) e Unicredit (-0,6%).