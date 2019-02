Borsa:Milano sale (+0,3%),bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Piazza Affari si presenta positiva ma senza direzione nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib +0,35%) spinta da Azimut (+2,58%), Banco Bpm (+1,9%), Prysmian (+2%) e, fuori dal paniere principale, Mps (+2,4%), nonostante il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 273 punti.

Acquisti anche su Moncler (+1,5%), Banca Generali (+1,47%), Stm (+1%) e Ferragamo (+0,9%), mentre si segnalano aggiustamenti al ribasso per Terna (-0,3%), Intesa (-0,2%), Enel (-0,19%), Snam (-0,22%) e A2a (-0,13%). Positiva Astaldi (+1,2%) alla vigilia del termine ultimo per presentare la proposta di salvataggio a cui sta lavorando Salini Impregilo (+0,74%), impegnata a strappare il consenso delle banche creditrici del Gruppo in procedura concorsuale.