Borsa: Europa al palo, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Borse europee in lieve calo dopo la doccia fredda della vigilia a seguito del taglio delle stime sul Pil da parte dell'Unione Europea. La peggiore è Madrid (-0,75%), preceduta da Francoforte (-0,5%) e Parigi (-0,2%), mentre Londra e Milano sono invariate. In rosso i futures Usa, in assenza di dati macro. La revisione delle stime dell'Ue sulla crescita economica e la decisione del presidente Usa Donald Trump di non incontrare l'omologo cinese Xi Jinping prima della scadenza del 1 marzo ha raffreddato l'umore degli investitori, messo a dura prova anche da alcuni risultati societari. E' il caso del produttore di lana di roccia Rockwool (-9,6%), dell'operatore svizzero Dksh (-5,94%) e del tecnologico Umicore (-5,74%). Bene il colosso della refrigerazione Dometic (+17,13%), dopo risultati che gli analisti hanno definito "sorprendentemente buoni" e il lusso con Hermes (+1,35%). In Piazza Affari sprint di Bper (+9,16%), che ha rilevato la banca di Unipol (-5,45%), congelata anche al ribasso.