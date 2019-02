'Lavoro chiama Italia', primo career day

(ANSA) - VERONA, 6 FEB - Lavoro che c'è, lavoro che non si trova. Per superare questo paradosso nasce Lavoro Chiama Italia, il primo career day di portata nazionale che si terrà il prossimo 7 marzo alla fiera di Verona. La debolezza del rapporto tra istruzione e occupazione rimane uno dei nodi che ostacolano lo sviluppo dell'economia e della società italiane. Secondo una recente ricerca, sulla domanda di 200mila posizioni qualificate stimate da Confindustria per il triennio 2019-2021 una su tre rischia di restare vuota. Proprio per rendere più facile il contatto tra studenti universitari, neolaureati e mondo delle imprese è nata l'idea di Lavoro Chiama Italia che propone una formula innovativa, basata sul 'fare rete'. Ad oggi sono 25 le università italiane coinvolte nel progetto, più di 50 le aziende italiane e multinazionali con sedi nel nostro Paese che saranno presenti per incontrare i migliori 'nativi digitali' d'Italia, studenti o neolaureati con un curriculum di valore.