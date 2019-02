Borsa:Milano regina in Europa con banche

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - La Borsa di Milano registra guadagni per il terzo giorno consecutivo e chiude in rialzo dello 0,82%.

E' la piazza migliore in Europa e tocca i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, sfiorando quota 20.000 punti. A trascinare il Ftse Mib sono state per lo più le banche, in un giorno in cui lo spread tra Btp e Bund decennali si attesta a 266 punti, per un rendimento del titolo italiano del 2,8%, mentre il Tesoro incassa ordini record per 41 miliardi sul Btp trentennale.

Campione del listino milanese è Unicredit, che balza del 4,36% alla vigilia di conti 2018. Bene anche Ubi (+3,73%), Intesa (+2,39%), Bper (+2,35%) e Banco Bpm (+2,14%). Fuori dal Ftse Mib acquisti anche su Mps (+3,17%). Corre Stm (+5,07%), mentre indiscrezioni sull'arrivo dell'offerta di Salini (+1,48%) mettono le ali ad Astaldi (+6,35%). Soffre Generali (-0,59%) dopo il downgrade di Ubs a neutral. Vendite sull'energia di Eni (-0,54%), Snam (-0,31%), Italgas (-0,3%) e A2a (-0,26%).