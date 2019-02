Borsa:Milano prosegue in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - La Borsa di Milano prosegue in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,2% a 19.788 punti. Piazza Affari è appesantita dalle banche, in linea con l'andamento dell'intero comparto europeo. Vola Astaldi (+8%), con le indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe in arrivo da Salini Impregilo (+1,9%) una proposta per il salvataggio. Lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco ha avviato la seduta a 264 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,8%.

In fondo al listino Banco Bpm (-2%), nel giorno in cui saranno resi noti i risultati finanziari del 2018. Male anche Fineco (-1,3%), Mediobanca (-0,8%), Intesa (-0,9%) e Unicredit (-0,3%).

In rosso anche i titoli legati al petrolio con Eni (-0,4%), Tenaris e Saipem (-0,2%), Italgas e Snam (-0,1%). Debole Tim (-0,1%), dopo l'avvio del dialogo con Open Fiber per disegnare la rete unica. Marcia in positivo il comparto dell'auto con Cnh (+0,3%), Fca (+0,1%) mentre è debole Ferrari (-0,1%).