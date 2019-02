Borsa:Europa in rosso con le trimestrali

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano alle trimestrali come un barometro della crescita economia. I listini del Vecchio continente sono appesantiti dalle banche e dal comparto dell'auto. I mercati, inoltre, attendono le indicazioni che dovrebbero arrivare dal presidente della Fed, Jerome Powell, dopo la riunione di gennaio e la decisione sui tassi d'interesse. in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1394 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,4%), Londra (-0,3%) e Madrid (-0,1%). Tra le banche sono in calo Bnp Paribas (-2,1%), dopo i conti del 2018 con un utile netto in calo del 3%. Male anche Deutsche Bank (-0,9%) e Banco Santander (-0,7%).

In calo anche i titoli delle case automobilistiche con Daimler (-2,3%), con l'utile netto in calo del 29% nel 2018; Volkswagen (-0,8%), Renault e Peugeot (-0,5%) e Porsche (-0,6%).