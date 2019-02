Borsa: Milano gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - La Borsa di Milano (+0,3%) gira in positivo grazie alle banche che hanno invertito la rotta rispetto all'avvio. Piazza Affari guida i mercati europei con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali e attendono le indicazioni del presidente della Fed. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 263 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,8%.

Tra le banche marciano in rialzo Unicredit (+2,3%), Ubi (+2,1%), Mps (+1,4%), Bper (+1%) e Intesa (+0,9%). In controtendenza Banco Bpm (-0,5%), in attesa dei conti del 2018.

Prosegue in forte rialzo Astaldi (+6%), dopo le indiscrezioni sull'arrivo di una proposta da parte di Salini Impregilo (+1,7%) per il salvataggio. Piatta Tim, alle prese con il dialogo con Open Fiber per la rete unica.

In rosso i titoli legati al petrolio con Eni (-0,8%), Tenaris (-0,4%) e Snam (-0,4%). In rialzo Saipem (+0,3%) mentre è piatta Italgas (+0,04%).