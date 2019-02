Borsa: Europa apre in calo dopo Trump

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee aprono contrastate con gli investitori che si concentrano sulle principali trimestrali in arrivo nel corso della settimana. Si guarda anche al discorso di Donald Trump ed agli esiti del dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1383 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Parigi (-0,45%) e Londra e Madrid (-0,24%), piatta Francoforte (+0,02%).