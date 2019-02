Bnp Paribas:utile 2018 -3%,cedola 3 euro

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Bnp Paribas ha chiuso il 2018 con un aumento degli impieghi del 3,9% e una contrazione del 3% dell'utile netto a 7,5 miliardi rispetto al 2017 che ha consentito di mantenere invariata la cedola a 3 euro per azione.

Il margine di intermediazione delle divisioni operative si è mantenuto in linea (-0,4% sull'anno precedente) in un contesto di mercato, mette in evidenza il gruppo, "sfavorevole, in particolare a fine anno". La solidità è misurata da un Cet1 all'11,8%. "Il Gruppo è mobilitato per l'attuazione della sua strategia 2020 e adotterà misure aggiuntive di riduzione dei costi per migliorare l'efficienza operativa in tutte le divisioni, fin dal 2019", ha spiegato l'a.d. Jean Laurent Bonnafé. In particolare il gruppo aggiorna gli obiettivi del suo piano, con un target di crescita del margine di intermediazione 2016-2020 ridotto a 1,5% annuo (2,5% annuo nel piano iniziale) e un obiettivo di economie ricorrenti dei costi a partire dal 2020 di 3,3 miliardi (2,7 miliardi nel piano iniziale).