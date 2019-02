Tre investitori interessati a Pernigotti

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Per la Pernigotti di Novi Ligure sono arrivate tre manifestazioni di interesse e altre quattro possibili investitori sono in attesa di effettuare un sopralluogo. È quanto trapela dal tavolo al ministero del Lavoro per firmare la cassa integrazione straordinaria per i cento dipendenti.

L'advisor Sernet avrebbe contattato 36 aziende. Tra quelle interessate ci sarebbe un'azienda italiana specializzata nella cioccolata, con la quale è in corso uno scambio di informazioni.

Ci sarebbe poi una cordata di investitori, alcuni del settore dolciario, e una cooperativa sociale. Tutti e tre questi progetti occuperebbero 30-50 lavoratori.

La proprietà turca, Toksov, avrebbe ribadito di non essere disponibile a cedere il marchio e di non avere risorse per finanziare il ricollocamento dei lavoratori sul territorio. Ha manifestato invece la disponibilità ad affidare agli acquirenti dello stabilimento la produzione e a valutare riduzioni nel prezzo dell'immobile in base al numero di lavoratori riassunto.