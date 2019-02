Cassa alla Pernigotti, firmato accordo

Da domani inizia la cassa integrazione straordinaria per reindustrializzazione destinata ai cento dipendenti della Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria). E' l'accordo firmato all'incontro al ministero del Lavoro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali. Per l'azienda, di proprietà del gruppo turco Toksoz, erano presenti il direttore finanziario, il direttore risorse umane e gli advisor legali. Inoltre partirà un piano di politiche attive per i lavoratori. Entro fine marzo ci sarà un incontro per verificare l'avanzamento del piano.