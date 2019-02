Borse Asia piatte senza Cina, ok Sidney

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Il capodanno cinese tiene ancora chiuse la grande maggioranza dei mercati azionari asiatici, ma non Sidney, salita dell'1,95% finale dopo che la banca centrale che ha lasciato invariati i tassi all'1,5%.

Sul listino australiano hanno così corso soprattutto i titoli finanziari, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso in lieve ribasso anche sui segnali contrastanti dalle trimestrali: il Nikkei ha perso lo 0,19% a quota 20.844.

Piatte Mumbai e Singapore verso la chiusura, in rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei.