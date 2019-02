No fattura elettronica a revisioni auto

(ANSA) - VENEZIA, 4 FEB - Il Consorzio Poste Motori - formato da Poste Italiane, Postel, Kpmg Advisory e Sei Plus - non rilascia la fattura elettronica mettendo in difficoltà le autofficine autorizzate dal Ministero dei Trasporti che fanno le revisioni delle auto. Così,rileva la Cgia, dal 2 gennaio gli autoriparatori non possono più scaricarsi i costi del bollettino postale. "Se teniamo conto che in Italia si fanno quasi 14 mln di revisioni all'anno - segnala Paolo Zabeo della Cgia - si stima che la mancata detrazione dei costi del bollettino postale potrebbe ammontare a 19 mln. Un costo che gli 8.500 centri di revisione italiani non possono sostenere. E' inaccettabile che ci siano delle aziende che a distanza di oltre un mese dall'entrata in vigore della norma non siano ancora in grado di emettere la fattura elettronica, mentre tutti gli altri sono stati costretti a farlo a partire dal 2 gennaio".