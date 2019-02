Borsa: Milano -0,02%, buon passo Tim

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Piazza Affari si conferma poco mossa con il Ftse Mib che nei primi scambi segna un marginale -0,02% a 19.567 punti con il mercato in attesa dei dati sull'inflazione italiana. Buon passo per Tim (+1,6%) con l'a.d di Cdp, Fabrizio Palermo che all'Assiom Forex ha sottolineato la posizione favorevole della Cassa (azionista di Open Fiber e di Tim) sul progetto della rete unica per la banda ultralarga. Tra gli altri titoli in evidenza Recordati (+1,98%) e Saipem (+1,32%).

Acquisti poi, tra i bancari, sui Fineco (+1,35%). Debole Bper (-0,67%) mentre potrebbe essere la settimana per la stretta sull'acquisizione di Unipol banca. In luce anche Poste (+1,39%). Vendite invece su Fca (-1,47%) dopo i dati sulle immatricolazioni e il calo di gennaio. Lo spread è stabile a 259 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,76%.