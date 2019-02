Trivelle:allarme Confindustria-sindacati

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Confindustria Energia e i sindacati di settore Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL hanno chiesto un urgente incontro al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, per esprimere "le forti preoccupazioni circa gli impatti negativi che la norma contenuta nel decreto Semplificazione produrrà nella filiera produttiva legata all'esplorazione e alla coltivazione di idrocarburi, caratterizzata da elevate competenze e tecnologie e in cui sono occupati migliaia di addetti fra diretto e indotto".

Lo si legge in una nota congiunta.