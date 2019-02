Reddito: verso test per scelta navigator

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il bando per la ricerca dei navigator al quale Anpal servizi sta lavorando in queste ore potrebbe prevedere oltre al requisito della laurea una selezione attraverso test sia psicoattitudinali sia sulle materie del mercato del Lavoro. Lo spiega il presidente Anpal, Maurizio Del Conte, sottolineando che questo sarebbe il sistema più rapido a fronte di tante richieste previste per il ruolo di navigator, la persona che dovrebbe orientare nel mercato del lavoro il beneficiario del reddito di cittadinanza. Non è chiaro ancora se sarà fatto un colloquio una volta superata la selezione scritta.

Il bando dovrebbe restare online circa 15 giorni.