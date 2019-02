Crolla ai minimi da cinque anni e mezzo l'attività del settore manifatturiero in Italia. A gennaio il relativo indice rilevato da Ihs Markit ha segnato un ribasso a 47,8 punti da 49,2 dello scorso dicembre, toccando il livello più basso da maggio 2013. L'attività del comparto risulta in contrazione per il quarto mese consecutivo.