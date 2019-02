Juventus scivola in Borsa, -7% finale

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Ancora vendite in Piazza Affari sulla Juventus: il titolo, nettamente il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, ha ceduto il 7,4% finale a 1,33 euro.

Nell'intera settimana la Juventus, che resta un titolo molto volatile come tutti quelli del calcio anche dopo essere entrato nel listini principale di Milano, ha ceduto il 15% dopo essersi avvicinato la scorsa settimana a quota 1,6 euro, non lontano dal massimo storico di 1,67 toccato in settembre.