Tav: analisi dopo confronto Francia-Ue

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il Mit, per conto di tutto il Governo italiano, si è impegnato a condividere con Parigi e Bruxelles, i nostri interlocutori direttamente interessati, gli esiti dell'analisi costi-benefici sul Tav elaborata dal gruppo di lavoro del professor Marco Ponti, prima della sua pubblicazione". Così il Ministero delle infrastrutture in una nota, precisando che "a valle di questo confronto, è massima la disponibilità a condividere con il Parlamento e a rendere pubblica" l'analisi e "sarà utile in tal senso anche lo svolgimento dell'audizione di Ponti". La replica del Ministero fa riferimento alle polemiche per il 'no' del ministro Danilo Toninelli all'audizione del professor Marco Ponti in Commissione Trasporti della Camera, che aveva chiesto di ascoltarlo. Fonti del Ministero, precisano quindi che è destituita di qualunque fondamento la notizia secondo cui l'analisi costi-benefici del Governo italiano sulla Tav sarà consegnata venerdì primo febbraio alla ministra dei Trasporti francese, Elisabeth Borne.