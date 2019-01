P.a:Bongiorno,escluse assunzioni navigator da liste concorsi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Non è neppure astrattamente ipotizzabile l'ultilizzazione" da parte della società Anpal Servizi, "proprio per la sua natura giuridica, per la sua disciplina, di vincitori di concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni: Anpal Servizi non è una pubblica amministrazione ed è quindi da escludere l'esistenza di una disparità di trattamento". Così il ministro per la P.a, Giulia Bongiorno, al question time alla Camera, parlando dell'assunzione dei navigator, i tutor che aiuteranno chi percepisce il reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione.

