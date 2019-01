Nasdaq: 770mln dlr per Borsa Oslo

Il Nasdaq mette sul piatto 770 milioni di dollari per acquisire la Borsa di Oslo, scalzando l'offerta rivale di Euronext. Il board della Borsa di Oslo ha comunicato in una nota di aver "approvato all'unanimità" la proposta e deciso di raccomandare "l'offerta agli azionisti".

Nasdaq ha offerto 152 corone per azione valutando l'operazione 6,54miliardi di corone, pari a circa 770 milioni di dollari. Il Nasdaq, porta così la Norvegia nel gruppo OMX che comprende già Danimarca, Svezia e Finlandia.