In Basilicata il futuro "è sostenibile"

(ANSA) - MATERA, 30 GEN - "Basilicata: energie per un futuro sostenibile": è questa la visione presentata oggi a Matera durante il Forum Think Tank Basilicata, un'iniziativa che 'The European House - Ambrosetti', "primo think tank privato italiano, e Total E&P Italia hanno attivato nel 2018". Al Forum nella Capitale europea della Cultura 2019 ha partecipato anche il Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.

Una visione, quella del think thank, "che - secondo quanto evidenziato in un comunicato - spinga la Basilicata a diventare una tra le Regioni più sostenibili in Italia e in Europa, valorizzando tre punti di forza del territorio, in cui diversi sono i primati: imprese di grandi dimensioni (spesso in filiere capital intensive), filiera agroalimentare e turismo, cultura e industria creativa".