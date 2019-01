Borsa Milano piatta, corre Astaldi

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Primi scambi incerti per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib oscilla attorno alla parità, con qualche incertezza tra le banche.

A Milano, che si muove sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, molto bene Astaldi, che sale del 10% in attesa di offerte per il salvataggio, con Moncler e Ferragamo che crescono del 3%. Positive anche Pirelli e Fca in aumento di oltre un punto percentuale, fiacca Mps (-0,5%), in calo di un punto percentuale Unicredit, dell'1,1% Atlantia e la Juventus.