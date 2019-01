Borsa: Europa attende Cina-Usa e Brexit

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente, che guardano soprattutto all'avvio delle trattative Usa-Cina sul commercio e agli sviluppi della Brexit: Londra è la Borsa migliore e sale dello 0,8%, seguita da Parigi (+0,5%) con Milano di qualche frazione sopra la parità (Ftse Mib +0,1%) mentre Francoforte e Madrid scendono dello 0,1%.

In Piazza Affari resta sospesa Astaldi in aumento teorico del 13% sull'attesa delle offerte per il salvataggio, mentre Moncler e Ferragamo salgono del 4%. In calo di un punto percentuale Leonardo e Snam, scivola del 3% la Juventus, molto volatile.