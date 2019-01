Tria, determinati a ridurre debito

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - "L'elevato debito pubblico italiano e' un'eredita' del secolo scorso. Noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva": lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovani Tria, intervenendo a Washington. Per Tria, che ribadisce come l'Italia voglia "restare in Europa e nella moneta unica", non c'è ora "la necessita' di adottare una politica di bilancio piu' stringente o piu' espansiva": "guardando alla situazione attuale non dobbiamo cambiare i nostri obiettivi, dobbiamo mantenerli, anche perche' le stime sono abbastanza prudenti". Infine il ministro del Tesoro non vede "problemi sistemici per il nostro sistema bancario": "abbiamo avuto qualche problema isolato di gestione, ma il sistema bancario e' solido. Monitoriamo ma non vedo grandi problemi".