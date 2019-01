Borse Europa più forti con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Le Borse europee si rafforzano malgrado l'apertura debole di Wall Street. Londra continua ad essere la più solida (+1,3%), mentre il Parlamento britannico discute il 'piano B' della premier Theresa May sulla Brexit.

Sono cresciute anche Parigi (+1%), Milano (+0,76%) e Francoforte (+0,2%). In Piazza Affari continua a volare Astaldi (+14,47%), in vista del termine per le offerte e con l'intensificarsi delle voci secondo cui, oltre a Salini (+2,8%), potrebbe entrare Cdp.

Bene anche Azimut (+4,2%), spinta dal giudizio 'buy' arrivato da Deutsche Bank. Sempre più marcato il crollo del titolo della Juventus (-6,8%), mentre cali molto meno marcati riguardano Ubi (-1,47%) e Stm (-1,3%), quest'ultima in attesa dei conti Apple, previsti dopo la chiusura di Wall Street.