Borsa Milano chiude a +0,5%, su Astaldi

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - La discussione del Parlamento sulla Brexit, con l'impegno del premier Theresa May a far votare il 'piano B' entro il 13 febbraio, ha spinto la Borsa londinese, che ha chiuso in rialzo dell'1,29%. Gli altri listini europei si sono allineati, con Milano che ha guadagnato lo 0,48%. In Piazza Affari ha volato Astaldi (+17%), in vista del termine per le offerte e con l'intensificarsi delle voci secondo cui, oltre a Salini (+2,5%), potrebbe entrare Cdp. In crescita anche Azimut (+2,9%), spinta dal giudizio 'buy' di Deutsche Bank, e Diasorin (+2,5%). E' crollata la Juventus (-6,75%), per le prese di profitto dopo la crescita complessiva di oltre il 50% accumulata in una ventina di sedute. In calo anche Pirelli (-2,29%). Lo spread ha chiuso in discesa a 243 punti base, ma senza giovare troppo alle banche, che sono andate in ordine sparso. Ubi ha perso l'1,9%, Unicredit l'1,2%, Banco Bpm l'1%. Sono salite invece Intesa (+0,15%), Bper (+0,26%) e Mps (+0,8%). Piaggio ha chiuso sopra i 2 euro in salita dell'1,5%.