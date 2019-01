Borsa Milano cauta. Rally di Astaldi

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Piazza Affari si conferma cauta (+0,14%) in linea col resto d'Europa dove spicca soltanto Londra (+1,37%), aiutata dalle scommesse su un rinvio della Brexit in attesa del nuovo voto in Parlamento. Dietro Azimut (+3%), spinta fin dall'avvio dal giudizio 'buy' arrivato da Deutsche Bank, ruotano diversi titoli tra i quali a fine mattinata si fanno avanti Diasorin (+1,63%) e Campari (+1,34%) insieme alla utilities, ora capitanate da A2a (+1,28%).

A chiudere la fila del listino principale si è portata la Juventus (-3,55%) insieme alle banche, da Ubi (-1,47%) a Unicredit (-1,25%).

Fuori dal paniere principale è entrata in asta di volatilità ed è poi rientrata agli scambi Astaldi (+11,37%): si avvicina il termine per le offerte e in Borsa piace l'ipotesi che nella partita, oltre a Salini (+1,57%), possa entrare Cdp.