Intesa: Messina, supporto soci a impegno

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Nel nuovo piano d'impresa siamo partiti con un grande progetto per i bisognosi e in un anno abbiamo distribuito oltre 3 milioni di pasti, migliaia di medicine e posti letto". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso del suo intervento nell'incontro sul tema 'L'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l'Italia'.

"Abbiamo fornito - ha aggiunto - un supporto effettivo a questo Paese e poi ci sono progetti per la povertà infantile.

Anche in una città come Milano ci sono bambini che hanno bisogno e noi stiamo intervenendo". Parlando delle attività della banca nel sociale, nella cultura e nell'ambiente Messina ha sottolineato che "In questo abbiamo il supporto dei nostri azionisti e ci ha consentito di entrare negli indici di sostenibilità".

"Tra gli obiettivi del nostro piano c'è quello di investire sull'emergenza dei bisogni delle persone. Su questo fronte siamo la bandiera fuori da questo Paese", ha sottolineato Messina.