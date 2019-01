Caffarel, Benedict Riccabona nuovo ceo

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Benedict Riccabona è il nuovo ceo di Caffarel, azienda dolciaria fondata a Torino nel 1826 che dal 1997 fa parte del Gruppo Lindt & Sprungli. Quarantenne austriaco, dal 2012 nel Gruppo prima come direttore marketing di Lindt Russia e poi come country manager di Lindt Cina, Riccabona sarà operativo in Caffarel dal 15 marzo.

La nomina di Riccabona punta a far crescere ancora l'azienda in Italia, focalizzandosi sul canale tradizionale (pasticcerie, torrefazioni e negozi dolciari specializzati), e contemporaneamente a rafforzare l'export. Caffarel esporta i suoi prodotti in 50 Paesi, in particolare in Usa, Giappone e Emirati Arabi.

Famosa per avere inventato il celebre Gianduiotto nel 1865, quest'anno Caffarel ha lanciato il marchio 'Capolavoro Italiano': il sigillo sarà apposto su tutti i suoi prodotti per valorizzare le loro caratteristiche come gli ingredienti e la lavorazione Made in Italy.