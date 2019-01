Borsa: Europa fiacca, Milano -0,20%

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee si mostrano fiacche con l'indice d'area Stoxx 600 che lascia sul terreno un quarto di punto. Le vendite impattano in particolare su energia, beni di prima necessità e informatica. Tra le singole Piazze Londra cede lo 0,13, Parigi lo 0,38%, Francoforte lo 0,30% e Milano lo 0,20%. L'euro resta stabile e passa di mano a 1,1408 dollari. Mentre lo spread tra btp e bund oscilla in area 248 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,66%. Il prezzo del petrolio Wti è a 52,66 dollari al barile. nel primo pomeriggio è atteso poi l'intervento del presidente del Bce, Mario Draghi al Parlamento europeo. A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Azimut (+3,28%), Juventus (+2,31%) e Buzzi (+2,18%). E sale anche Tim (+1,78%) con Recordati (+1,04%). Sempre in flessione i bancari con Unicredit che perde l'1,62% così il comporto auto con Pirelli (-1,16%), Cnh (-1,18%). Tra gli altri Atlantia lascia l'1,2% e Italgas l'1,64 per cento.