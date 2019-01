Boccia, tempi maturi per patto sindacati

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "I tempi sono maturi per costruire un vero patto per il lavoro insieme a Cgil, Cisl e Uil". È quanto sostiene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un incontro organizzato da Intesa Sanpaolo, in merito alla nomina del nuovo leader della Cgil.

A Maurizio Landini, neo segretario generale della Cgil, Boccia risponde: "Lo incontreremo. Non entriamo nel merito delle scelte del sindacato. Con Cgil Cisl Uil c'è un tavolo aperto e dovremmo continuare a parlare di evoluzione del patto per la fabbrica".