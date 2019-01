Reddito sulla 'card' dal 6 di ogni mese

Il reddito di cittadinanza arriverà a fine aprile. Entro il mese sarà riconosciuto dall'Inps agli aventi diritto, rispettosi di tutti i requisiti, che ne faranno subito richiesta, appena sarà cioè disponibile il modulo di domanda predisposto dallo stesso istituto ed atteso tra fine febbraio e inizio marzo.

A regime, il beneficio sarà poi distribuito sulle apposite carte da Poste a partire dal 6 di ogni mese, per essere speso praticamente subito, nel mese in cui lo si riceve o al massimo entro quello successivo. Nel corso del primo mese chi riceve il beneficio dovrà peraltro dichiarare anche la propria disponibilità al lavoro e, in tempo brevi, ricevere la convocazione dei centri per l'impiego o dei servizi comunali, con i quali stringere "il patto per il lavoro" o "per l'inclusione sociale" in vista della ricerca attiva del lavoro, di percorsi di formazione o di lavori utili alla collettività.

Insomma, quello del reddito si preannuncia un percorso a tappe che richiederà un meccanismo perfettamente oliato.