Borsa: Milano +0,9% con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Piazza Affari si conferma positiva con il Ftse Mib che guadagna lo 0,9% a 19.733 punti. In evidenza ancora Azimut (+2,09%) con Banca Akros che alza la raccomandazione ad 'accumulate', ok Atlantia (+2,5%). In progresso anche il titolo della Juventus (+1,99%). Rialzi poi per gli industriali e i petroliferi con Brembo che guadagna il 2,10%, Tenaris dell'1,69% e Saipem dell'1,68%. Sul fronte finanziario sale Unipol (+1,39%) mentre rumors di stampa indicano che il piano di cessione di Unipol Banca a Bper (+0,4%) sarebbe in fase molto avanzata. Stm sale dell'1,31% dopo la corsa della vigilia per le attese per un 2019 in crescita. In fondo al listino Tim che cede lo 0,26% a 0,45 euro mentre Vivendi ha inviato alla Consob e al collegio sindacale della società un esposto in cui chiede l'anticipo dell'assemblea entro fine febbraio. Sale Mediaset (+3,5%) sulle ipotesi che sia più vicino un polo 'europeo' con ProsiebenSat1 e già positiva alla vigilia per Mediaset Espana (+0,87%).